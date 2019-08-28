Суд в Киеве освободил журналиста Вышинского

Киев, 28 августа. Киевский апелляционный суд освободил российского журналиста Кирилла Вышинского под личное обязательство.

В ходе заседания суда украинские прокуроры заявили, что не против смягчения приговора главному редактору портала РИА Новости Украина.

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения», — сказал один из представителей обвинительной стороны во время заседания.

Журналист Вышинский обратил внимание на то, что у него нет причин и мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство, и рассчитывает на честной и объективное решение. Он также назвал абсурдными выдвинутые против него обвинения и заверил, что по первому требованию будет являться на заседания суда, если его освободят из-под стражи.

Напомним, руководителя РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и государственной измене, за это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В июне Вышинский заявил, что уголовное дело против него носит политический характер и позорит Украину. По его мнению, киевским властям было политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.

Уголовное преследование и арест Вышинского комментировал и президент России Владимир Путин. Глава государства не исключил того, что журналиста могут обменять на осужденного в России Олега Сенцова или украинских моряков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело Вышинского цирком и страшной дискриминацией. По ее мнению, это просто унижение журналиста, «унижение самой Украины».