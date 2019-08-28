«Укрэнерго» подала иск против России из-за утраты активов в Крыму

Киев, 28 августа. Оператор объединенной энергосистемы Украины государственная компания «Укрэнерго» уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу утраченных активов компании в Крыму.

Компания решила передать спор на разрешение в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли после того, как не дождалась ответа на свои письменные уведомления, которые были направлены нескольким российским министрам и президенту РФ Владимиру Путину с целью мирно решить вопрос в ходе переговоров, передал ТАСС.

В компании предупредили, что следующим шагом станет уже формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения настоящего спора.

Напомним, в октябре 2018 года временно исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что «Укрэнерго» потеряла активы, когда в 2014 году полуостров Крым вошел в состав России.

Позднее, в апреле прошлого года «Укрэнерго» потребовала от РФ компенсации за активы в Крыму. Соответствующее письменное уведомление об инвестиционном споре тогда было направлено нескольким министрам — министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также президенту РФ Владимиру Путину.

В 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за вхождение в состав РФ. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».