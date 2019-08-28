Сирия, 28 августа. Террористы ИГ1 заявили об организации взрыва в городе Аш-Шаддади в Хасаке. Возобновились междоусобные стычки боевиков вблизи Аль-Баба на севере Алеппо. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в южных районах провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали подкрепление к сирийско-иракской границе в Дейр-эз-Зоре; обстреливают позиции исламистов на юге Идлиба.

«Ахрар Аш-Шам»: столкнулась с боевиками группировки «Лива Султан Мурад» в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило об организации взрыва в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Провинция Латакия

Интернет-портал Step News Agency сообщает о взрыве в городе Сальма, расположенном в северной части региона недалеко от границы с соседними Идлибом и Хамой. Предполагается, что разорвался один из ранее выпущенных радикалами снарядов. О возможных жертвах среди местных жителей пока ничего неизвестно. Напомним, населенный пункт находится поблизости от линии разграничения сил с боевиками вооруженной оппозиции, столкновения с которыми в последнее время активизировались. Ранее поступали данные об ожесточенных боях на подступах к городу Кабана, оккупированному исламистами. Как известно, поводом для интенсификации боевых действий на данном направлении послужили непрекращающиеся попытки радикалов атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», а также регулярные обстрелы мирных населенных пунктов.

Провинция Алеппо

Информационный портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в северной части Алеппо возобновились стычки в рядах вооруженной оппозиции. Столкновения отмечаются между боевиками двух протурецких группировок — «Лива Султан Мурад» и «Ахрар Аш-Шам». Известно, что вооруженное противостояние вспыхнуло после ареста нескольких членов «Лива Султан Мурад» джихадистами из «Ахрар Аш-Шам» недалеко от города Аль-Баб. Напомним, утром также поступали данные о стычках в районе близлежащего поселения Сусиан, перестрелки у которого впоследствии привели к возникновению пожара.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (HalabTodayTV) заявляет о новых вылазках так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в районах, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). Информацию о местах нападений террористов Twitter-канал не уточняет. Напомним, ранее источники в рядах САА сообщали о налете боевиков недалеко от Абу-Кемаля на юго-востоке провинции, после чего правительственные войска приступили к обследованию территорий вокруг населенного пункта.

Между тем новостной портал DeirezZor 24 передает, что к сирийско-иракской границе вблизи пограничного города были передислоцированы отряды «Национальных сил обороны»****** (NDF). Предполагается, что подобные меры призваны не допустить пересечения джихадистами подпольных групп ИГ границы с Ираком.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в южной части Идлиба. Согласно сведениям Twitter-канала (baladinetwork), поддержку военнослужащим САА оказывают ВВС Сирии и ВКС РФ. Точечным авиаударам военных самолетов союзной авиации подверглись укрепрайоны исламистов незаконных бандгрупп в окрестностях населенных пунктов Джарджаназ и Маар-Шурин. В то же время артиллерийские дивизионы армии САР, базирующиеся на окраинах городов Хан-Шейхун и Ан-Нимр, ведут огонь по расположениям исламистов вблизи населенных пунктов Ат-Тамания и Аль-Гадфа, передает информагентство Step News Agency. В попытке оправдать ранее понесенные территориальные потери джихадисты не перестают публиковать неподтвержденные данные об уроне, якобы нанесенном правительственным силам. Так, оппозиционный медиапортал Qasioun-News заявляет об уничтожении БМП САА, а также убийстве нескольких сирийских военных у поселения Шам Аль-Хава. Тем не менее данная информация пока нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Агентство новостей Baladi-News сообщает о том, что в южной части провинции на занимаемых курдами территориях прогремел очередной взрыв. Детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный на одной из центральных улиц города Аш-Шаддади. Ответственность за случившееся уже взяли на себя террористы «Исламского государства», которые также заявили о том, что взрыв привел к уничтожению как минимум пяти бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Курдские СМИ, в свою очередь, утверждают, что в результате инцидента погиб лишь один член SDF, тогда как не менее четырех гражданских лиц были ранены. Причем двое из них в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.