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Круизный лайнер запустят из Крыма в Абхазию в следующем году

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Круизный лайнер запустят из Крыма в Абхазию в следующем году

Симферополь, 28 августа. Маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» в 2020 году дополнится Абхазией, об этом сообщила компания-оператор круизного сообщения ООО «Черноморские круизы».

Замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев сообщил, что в октябре текущего года будет совершен тестовый заход, в рамках которого будет проверена готовность акватории и порта Сухума. В следующем году «Князь Владимир» совершит пять заходов в порт Сухума. Джиоев добавил, что количество заходов может быть увеличено, если желающих отправиться в Абхазию из Крыма будет больше, сообщает ForPost.

На данный момент круизный лайнер «Князь Владимир» следует по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Навигация осуществляется с мая по октябрь, за один сезон лайнер выполняет около 20 рейсов. С 2017 года круизный лайнер перевез около 5 тысяч туристов.

Ранее стало известно, что в Крым пришли первые поставки черешни и апельсинов из Сирии. Речь идет не только о поставках в Крым, но и об импорте на российский рынок в целом. Сирийская Арабская Республика производит редкие для российских широт продукты в достаточных количествах для того, чтобы организовать их регулярный импорт в Россию.

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