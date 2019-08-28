Клинцевич прокомментировал «условие» Волкера по России и G8

Москва, 28 августа. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал «условие» возвращения России в G8, выдвинутое специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

«По сути, нам предлагают товар, без которого Россия вполне может обойтись, запрашивая взамен часть территории. Ничего себе чейндж! В бизнесе подобные предложения именуются аферой, в политике — провокацией», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич отметил, что едва ли можно назвать заявления Волкера работой американской администрации над возвращением России в «Большую семерку».

Накануне Волкер в эфире украинского телеканала заявил, что возврат РФ к работе в формате G8 возможен только при условии ухода России из Крыма. При этом глава Госдепа Штатов Майк Помпео заявлял, что американские власти будут работать над возвращением России в G7, как того желает американский президент Дональд Трамп.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп пообещал пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в Нью-Йорке в будущем году. Во время встречи «Большой семерки» во французском Биаррице Трамп неоднократно заявлял, что вопросы глобального характера легче и проще решать совместно с Москвой.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».