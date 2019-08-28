Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

Москва, 28 августа. Российские представители зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения огня в Сирии за последние сутки. Об этом сообщает министерство обороны России.

В частности, в провинции Алеппо было допущено 11 нарушений, в Идлибе — 1, в Латакии — 10, в Хаме — 2. Турецкие наблюдатели предоставляют несколько иные данные. Анкара зафиксировала 30 случаев нарушений перемирия — 30 в Идлибе, 2 — в Латакии и 1 — в Хаме.

В Минобороны РФ также отметили, что в последние сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил никаких гуманитарных операций. Всего же, с момента действия ЦПВС было проведено 2,2 тыс. гуманитарных акций, а общий вез гумпомощи составил 3,5 тыс. тонн.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил, что Москва и Анкара вместе выступают за сохранение территориальной целостности Сирии.

Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран договорились о создании на территории арабской республики так называемых зон деэскалации. Это позволило стабилизировать ситуацию в стране. Однако в САР остаются боевики, которые продолжают нарушать режим прекращения огня.