Какие законы существенно изменят жизнь в России с 1 сентября 2019 года

В сентябре 2019 года в России вступает в силу ряд нововведений, существенно меняющих жизнь разных категорий граждан. Федеральное агентство новостей рассказывает о главных изменениях первого месяца осени.

Кому повысят пенсии

В сентябре повысят пенсии сразу трем категориям пенсионеров. Во-первых, прибавка к пенсии ожидает работающих пенсионеров. Она будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателями пенсионеров в 2018 году.

Во-вторых, прибавку в размере 25% от величины фиксированной выплаты к пенсии начнут получать пенсионеры, отработавшие в сельскохозяйственной отрасли не менее 30 лет. Учитывая, что фиксированная выплата сегодня составляет 5334,19 рубля, то «сельская» надбавка к пенсии по возрасту или к пенсии для инвалидов 1 и 2 группы будет равна 1333,55 рубля в месяц, а для инвалидов 3 группы — 666,78 рубля.

В-третьих, повышение пенсии затронет москвичей благодаря росту столичного стандарта минимального дохода пенсионера с 17,5 до 19,5 тысяч рублей. То есть меньше этой суммы московские пенсионеры получать не могут.

Новшества для водителей

С 1 сентября оформить ДТП по европротоколу можно будет онлайн через портал «Госуслуги», но при условии, что у участников дорожно-транспортного происшествия есть электронная подпись, а также мобильное приложение «Помощник ОСАГО» на смартфоне.

Это нововведение позволит оформить ДТП за 15 минут без участия сотрудников Госавтоинспекции, что снизит количество пробок на дорогах из-за мелких происшествий. Кроме того, онлайн-регистрация аварий облегчит взаимодействие страховых компаний и их клиентов.

Также осенью ужесточается штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если водитель забыл его дома, просрочил или не сделал, ему придется заплатить штраф в размере от 500 до 800 рублей. Сначала подобный штраф будет выписываться только один раз в день, в случае, если проверок за сутки было несколько, затем — при каждой проверке.

Вырастет штраф и за отсутствие техосмотра, которое можно отследить по камерам. За не пройденный вовремя техосмотр придется заплатить до двух тысяч рублей.

Билеты на концерты и спектакли без переплаты

С 1 сентября в РФ вступает в силу закон против перекупщиков билетов на культурно-развлекательные мероприятия или так называемой «билетной мафии».

Этот закон обязывает продавцов заключать договоры с учреждениями культуры и указывать реальную стоимость билетов на концерты и спектакли на своих сайтах, а «накрутку» проводить отдельным чеком. При этом переплата не должна превышать 10% от реальной стоимости билета.

Кроме того, осенью меняются правила возврата билетов: их полную стоимость можно будет вернуть не позднее, чем за десять дней до мероприятия. Исключение составят форс-мажорные случаи.

Надбавки учителям школ Петербурга

С 1 сентября петербургские учителя, взявшие на себя дополнительную ответственность в виде классного руководства, начнут получать ежемесячные доплаты в размере 5 тыс. рублей.

До сих пор классное руководство оплачивалось из так называемого надтарифного фонда и чисто символически — надбавка составляла от 500 до 1000 рублей. Это происходило потому, что в штатном расписании школ отсутствуют ставки классного руководителя, то есть учителя, по сути, вели классы добровольно и сверхурочно.

Суды под аудиозапись

С 1 сентября все судебные заседания будут вестись не только под бумажный протокол, но и под аудиозапись, которую будут прикреплять к материалам дела.

Контролировать фиксацию хода заседания с помощью технических средств будут помощники судей. Кроме того, в обновленном процессуальном законодательстве говорится, что помощник судьи должен помогать с подготовкой и организацией судебных разбирательств, готовить проекты судебных решений, вести протокол судебного заседания, проверять явку в суд участников разбирательства и осуществлять другие процессуальные действия.

При этом участники заседания вправе требовать отвод помощника судьи, если он их чем-то не устраивает.

Ужесточение требований для финской визы

С 1 сентября Финляндия ужесточает требования к документам на шенгенскую визу для россиян.

Если раньше, чтобы получить шенгенскую визу в посольстве или консульствах Финляндии, жителям северо-запада России требовалось предоставить загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис и копию внутреннего паспорта, то с осени список документов на «финский шенген» существенно расширяется.

Помимо перечисленных документов на финскую визу россиянам нужно будет предоставить сведения о месте проживания во время поездки, проездные билеты, письменное описание маршрута путешествия, справку с места работы с информацией о зарплате, а также выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Главы администраций заменят нотариуса

В населенных пунктах, где нет нотариуса, некоторые его функции смогут выполнять главы местных администраций или специальные уполномоченные лица. Однако оказывать нотариальные услуги они смогут только лицам, непосредственно зарегистрированным в этом населенном пункте.

Отдельно оговаривается, что главы администраций не имеют права нотариально удостоверять такие документы, как завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью.

Отказ от отсрочки в армии

С 1 сентября граждане призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти служить. Для этого им достаточно обратиться с соответствующим заявлением в приемную комиссию военкомата.

В детский сад — без медсправки

С 1 сентября московские дошкольники могут приходить в детский сад без справки от педиатра об отсутствии у них контактов с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями. Это стало возможным благодаря объединению информации Роспотребнадзора об очагах инфекций с адресными списками воспитанников детсадов.

Студентам повысят стипендии

С 1 сентября студентам российских колледжей и вузов, обучающимся на бюджетной форме, повысят стипендии. Выплаты увеличатся на 4%, что составит около 150 рублей. Таким образом, минимальная академическая стипендия для российских студентов осенью повысится до 1633 рублей.

Наследственные фонды

В первый день осени вступает в силу закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом в случае их смерти. Так, появится новое для российского права понятие — наследственный фонд. Он будет функционировать после смерти наследодателя, все условия по нему пропишут в завещании.

Речь идет о порядке и способах образования фонда, а также об условиях распоряжения имуществом, которые не подлежат изменению. Нововведение призвано защитить интересы кредиторов умершего, которые получат право предъявить требования по выплате долга как к наследникам, так и к фонду. А фонд в свою очередь должен защищать права несовершеннолетних детей-наследователей, которые смогут получить свою часть наследства вне зависимости от текста завещания.

Кроме того, участники попечительского совета наследственного фонда смогут определить список людей, не являющихся родственниками умершего, которые могут получить наследство.

Новый порядок кадастровых работ

С 16 сентября вступит в силу закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых работ. Согласно новому порядку, кадастровые инженеры будут на местах проверять реальные границы участков, выверять неточности и возможные незаконные постройки, внося все изменения в ЕГРН. При этом юрлица смогут самостоятельно осуществлять кадастровые работы без оформления договора подряда, даже если отсутствует утвержденный проект межевания территории.

Регистрация беспилотников

С 27 сентября владельцам беспилотных летательных аппаратов придется регистрировать их в Росавиации. Речь идет об аппаратах, взлетная масса которых составляет от 0,25 до 30 кг.

На регистрацию беспилотника владельцам отводится десять дней с момента покупки. Если аппарат сконструирован самостоятельно, то его регистрацию нужно оформить до начала полетов.

Для прохождения процедуры оформления в Росавиацию необходимо предоставить следующую информацию: паспортные данные и СНИЛС владельца, модель и серийный номер БПЛА, взлетную массу аппарата и количество двигателей. Заявление на постановку на учет можно отправить почтой или через портал «Госуслуги».