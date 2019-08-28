Кемеровский пекарь оштрафован за разжигание ненависти к геям

Кемерово, 28 августа. Владелец кемеровской пекарни Антон Ипатов заплатит 10 тыс. рублей штрафа за отказ обслуживать

На оскорбительную табличку, установленную на входе в заведение «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» обратили внимание журналисты местных СМИ. В объявлении с использованием нецензурной лексики сообщалось, что мужчинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход в заведение запрещен.

В результате проверки Ипатов стал фигурантом дела по «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» КоАП РФ. На заседании суда бизнесмен заявил, что объявление повесил, потому что таковы его личные убеждения. Он признался, что «все неестественное ему чуждо», поэтому он не хочет, чтобы пекарню посещали геи. Кроме того, Ипатов добавил, что боится, что «такие люди могут повлиять на его детей».

А такую резкую формулировку бизнесмен выбрал, потому что она «является запоминающейся, четкой и понятной, не даёт повода для разного толкования», уточняет «Газета Кемерова». Однако Центральный районный суд Кемерово признал его виновным и назначил штраф в 10 тыс. рублей,