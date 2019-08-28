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Грузия назвала условие восстановления отношений с Россией

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Грузия назвала условие восстановления отношений с Россией

Тбилиси, 28 августа. Грузия готова восстановить отношения с Россией, но только тогда, когда Москва поменяет свое отношение к своему соседу. Об этом в среду заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении», — пояснила она, выступая на телеканале Euronews.

Напомним, что отношения между Россией и Грузией испортились после 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. С тех пор Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения. На протяжении последующих лет стороны постепенно начали сближаться друг с другом, однако в середине июня произошел очередной виток конфликта.

Грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки в столице и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.

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