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Мужчина выбил зубы и сломал ребра невесте на новоселье в Петрозаводске

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Мужчина выбил зубы и сломал ребра невесте на новоселье в Петрозаводске

Петрозаводск, 28 августа. Житель Петрозаводска жестоко избил невесту во время празднования новоселья. Он сломал ей ребра и выбил зубы.

Инцидент произошел в конце 2018 года. Молодая пара устроила вечеринку в честь покупки квартиры. Во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, который закончился избиением девушки.

Мужчина несколько раз ударил невесту по лицу, а потом начал избивать ее ногами. Пострадавшая из-за переломанных ребер не смогла дышать, агрессор вызвал скорую помощь, пишет МК.

Девушку госпитализировали с пневматораксом и переломами ребер, она также лишилась нескольких зубов. После выписки из больницы мужчина оплатил стоматолога, который восстановил улыбку его невесте.

А затем повел девушку в ЗАГС, однако этим инцидентом заинтересовались правоохранители.

В прокуратуре Петрозаводска рассказали о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, материалы дела направлены в суд. 

Ранее сообщалось, что пассажир набросился на кондуктора с кулаками в Петербурге из-за 40 рублей.

 

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