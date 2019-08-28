В Крыму сообщили об увеличении потока украинских туристов

Симферополь, 28 августа. Число украинских туристов, посещающих Крым, увеличилось до 14 тысяч человек в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

Как уточнили в пресс-службе, иногда за сутки в Крым приезжает до 15 тысяч туристов с Украины. Кроме того, ежедневно на пропускных пунктах границы оформляют свыше двух тысяч автомобилей. С 24 по 27 августа на полуостров приехали свыше 44 тысяч человек, пишет «Газета.ру».

Всего в этом году на участке ответственности Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым государственную российскую границу пересекли более 1,8 миллиона человек. Это соответствует показателям 2018 года.

Сейчас пограничники работают в штатном режиме, однако в связи с прогнозируемым ростом пассажирского и транспортного потоков число сотрудников на пропускных пунктах Крыма могут увеличить. Кроме того, планируется открыть реверсивное движения для сокращения времени оформления транспортных средств, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что в Крыму прошел фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ». Мероприятие посетили более 92 тысяч человек, пишет НСН.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. На полуострове провели легитимный референдум. В результате более 90% крымчан поддержали присоединение республики к РФ.