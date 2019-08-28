Площади в Донецке присвоено имя Александра Захарченко

Донецк, 28 августа. Площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке, получила имя первого главы ДНР Александра Захарченко. На фасаде здания Дома правительства у центрального входа появился мемориал.

Официальную церемонию по случаю присвоения площади имени начал действующий глава республики Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

Пушилин отметил, что это место можно назвать легендарным, поскольку именно здесь «народ Донбасса проявил свою волю» и «показал своей жесткой и непримиримой позицией, что не согласен с тем, что происходило в Киеве».

Глава ДНР также подчеркнул, что трагически погибший Захарченко «стал защитником народной воли» и «командиром первых отрядов ополчения».

На площади установили символический мемориал — гранитную плиту, на которой содержатся биографические данные героя Захарченко и его портрет. Плита заняла свое место на фасаде Дома правительства.

Напомним, Александр Захарченко был смертельно ранен в результате теракта в центре Донецка 31 августа 2018 года. В момент, когда глава ДНР вошел в здание кафе «Сепар», прогремел взрыв. Захарченко получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. В результате теракта также погиб один из его телохранителей. Еще 11 человек пострадали.

Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это киевские силовики начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.