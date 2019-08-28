Тело второго погибшего нашли под завалами в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Тело второго погибшего достали из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, под завалами оставались два человека. Оба рабочих приехали с Алтая. На данный момент неизвестно, кого из них именно нашли под завалами.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а в среду около 12.00 по местному времени. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих.

На объекте проводился плановый ремонт. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным, причиной обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве.

В МЧС России ранее сообщили, что в результате обрушения погиб один человек, еще один рабочий пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию с места событий.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают обстоятельства обрушения. Также на место ЧП прибыли исполняющий обязанности главы администрации Александр Гриб и два заместителя мэра города.