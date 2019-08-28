Собчак обеднела перед свадьбой с Богомоловым

Москва, 28 августа. Доходы журналистки и экс-ведущей скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Ксении Собчак резко упали в преддверии свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Торжественная церемония, как ожидается, пройдет в сентябре.

Как отмечает KP.ru, на сегодняшний день светская львица Собчак мало участвует в программах на телевидении, контракт с модным изданием у экс-кандидата в президенты РФ закончился, а потому попавшая ранее в список журнала Forbes звезда шоу-бизнеса не сможет похвастаться высокими гонорарами.

По данным издания, в настоящее время Собчак якобы работает в журнале «Супер» и ведет свой интернет-проект на YouTube-канале, но это не приносит фантастических доходов.

По мнению промоутера Сергея Лаврова, экс-звезда любовного проекта «Дом-2» может разбогатеть за счет рекламы в социальной сети Instagram, за пост в которой придется отдать полмиллиона рублей. Рекламодатели отдадут такие деньги, поскольку внимание общественности к Собчак остается повышенным, учитывая, что сейчас все обсуждают ее роман с Богомоловым и их будущую свадьбу.

Как ранее сообщало «Утро.ру», Собчак находится в Сочи, где, возможно, будет вести какое-то мероприятие. В Сети светская львица опубликовала видео и подписала ролик: «Заказывайте меня на юбилеи».

Ранее таролог Марианна Абравитова предположила, что роман Собчак и Богомолова будет ярким, но недолгим. По ее словам, любовные отношения будут неординарными.