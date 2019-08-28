Политолог нашел скрытый смысл в условии Коломойского для переизбрания Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский придумал, как оценить эффективность работы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, условием переизбрания украинского лидера на второй срок будет увеличение населения страны на 10%. Если количество граждан, которые вернутся жить домой, достигнет 38 млн человек, Зеленского можно переизбирать, считает Коломойский.

Бизнесмен добавил, что пока рано оценивать достижения Зеленского, поскольку он пробыл у власти всего 100 дней. Он подчеркнул, что команда президента пока «пребывает в эйфории, им кажется, что море по колено». По словам Коломойского, у бывшего президента Украины Петра Порошенко тоже было парламентское большинство, однако через год «все как дым над водой развеялось».

Политолог и публицист Андрей Ваджра позитивно оценил условие, которое Коломойский предложил использовать для возможности переизбрания Зеленского. По словам публициста, Коломойского можно поддержать в таком подходе по оценке эффективности работы украинского лидера. Но у этого заявления есть двойной смысл, считает Ваджра.

«Коломойский прекрасно понимает, что Зеленский никогда не сможет создать условия, при которых украинцы начнут возвращаться к себе домой. Именно поэтому он об этом условии и сказал. Для того чтобы украинцы начали возвращаться домой, страна должна начать развиваться. У Украины должен быть реальный экономический рост. Украина должна начать восстанавливаться и возрождаться», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако тот стратегический курс развития Украины, который был выбран еще в 1991 году, не позволит стране восстановить экономику, убежден политолог.

«Поэтому невозможно под это двигаться, уткнувшись головой в глухую бетонную стену. Руководство Украины именно это и сделало, крича о том, что все будет хорошо. Однако по объективным причинам никаких позитивных изменений не будет, если эти люди не развернутся в противоположном направлении. Так или иначе, они не смогут это сделать по идеологическим причинам. Украинское общество загнано в идеологические рамки. Невозможно никому выбраться. Любая попытка наталкивается на жесткие репрессии в виде тюрем и убийств. Поэтому Украина в глухом тупике, из которого нынешнее украинское общество выйти не может», — сказал он.

Таким образом, Коломойский прекрасно осознает такую ситуацию на Украине, так как сам он является неглупым человеком, добавил Ваджра.

«Поэтому он так спокойно излагает такие условия эффективности. Он знает, что Зеленский никогда не сможет соответствовать этим условиям. Более того, Коломойский таким образом издевается над Зеленским, но не более того», — сообщил собеседник ФАН.

Известно, что состояние одного из богатейших бизнесменов Украины оценивается в 1,4 миллиарда американских долларов. Коломойского много раз обвиняли в покровительстве Зеленскому.

В России против Коломойского, которого в средствах массовой информации называют одним из спонсоров Майдана, из-за событий на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело.

Как напоминает «Газета.ru», в начале августа олигарх объявил имена основных кандидатов на пост премьер-министра Украины. По словам Коломойского, на пост председателя правительства главными претендентами являются заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.