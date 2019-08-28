Коломойский предложил снять санкции с РФ для окончания войны в Донбассе

Киев, 28 августа. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Киев должен отменить антироссийские санкции для того, чтобы завершить гражданский конфликт в Донбассе.

Олигарх считает, что Москва якобы испытывает негативные последствия от наложенных Украиной санкций. Коломойский отметил, что отмена санкций может послужить началом переговоров, которые помогут завершить гражданскую войну на юго-востоке Украины.

«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — заявил Коломойский в интервью «Цензор.нет».

Однако олигарх добавил, что в случае, если механизм обмена земли на отмену санкций сработает, то Киев может заявить и о своей претензии на Крым. В противном случае олигарх предложил начать экономическую войну против России.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.

Ранее Коломойский назвал условие избрания президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. По мнению Коломойского, показатель эффективности работы Владимира Зеленского, а значит и его шансы быть переизбранным на следующих выборах, зависит от того, какое количество граждан страны вернутся домой с заработков.