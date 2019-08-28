Москва, 28 августа. Органическая продукция без российских сертификатов может исчезнуть с прилавков магазинов в 2020 году из-за вступления в силу закона «Об органической продукции». Об этом говорится в письме исполнительного директора ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексея Поповичева к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву.

Иностранная органическая продукция может исчезнуть из российских магазинов. В документе сообщается, что вступление закона в силу ставит под сомнение вопрос продажи иностранной органической продукции в магазинах. Как пишет издание «Коммерсант», как считают эксперты, это грозит поставщикам и сетям убытками в миллиарды рублей. Причиной исчезновения органической продукции, произведенной на Западе, специалисты назвали то, что она имеет международные сертификаты, которые преимущественно были выданы в Европейском союзе. При этом с 1 января 2020 года такая продукция становится «нелегитимной», так как не будет иметь российских органических сертификатов.

Ранее Минсельхоз России выступил против расширения продуктового эмбарго. Минсельхоз России не поддержал предложение Федеральной таможенной службы о расширении введенного в 2014 году эмбарго на поставки продуктов из государств, поддержавших антироссийские санкции. Специалисты ведомства пришли к выводу, что расширение списка запрещенных к ввозу на территорию страны товаров несет в себе много рисков из-за отсутствия качественных аналогов.

Они уточнили, что в частности в России не развито производство ингредиентов для детского питания. Кроме того, аналогичная ситуация складывается в отрасли материалов для разведения лосося.

Продуктовое эмбарго было принято Россией в 2014 году и стало ответом на европейские санкции. Речь идет о запрете ввоза целого ряда продовольственных товаров из стран, которые оказывали санкционное давление на Россию. Под эмбарго попала продукция США, Канады, Норвегии, Украины, Австралии и целого ряда европейских стран.

Западные страны потеряли 8,3 миллиарда долларов от российского продуктового эмбарго.

Как сообщает Федеральная таможенная служба, больше всего пострадали Голландия, Австрия и Польша. С 2013 года импорт продовольственной продукции, которая попала под эмбарго, составил 3,9 тысяч тонн на общую сумму 8,3 миллиарда долларов. Его наибольшую долю составляла мясная продукция — 818 тысяч тонн на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Молочная продукция — 464 тысяч тонн на 1,8 миллиарда долларов, рыба и морепродукты — 546 тысяч тонн на 1,7 миллиардов долларов.

Как писала «Газета.ru», Россия продлила продовольственное эмбарго еще на год — до 31 декабря 2019 года.