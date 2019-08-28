Азаров рассказал о «достижениях» вице-премьера Украины Кириленко

Москва, 28 августа. Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о «достижениях» и профессиональных качествах нынешнего вице-премьера правительства Гройсмана Вячеслава Кириленко, который накануне заявил, что готов «встретиться на баррикадах» с представителями новой киевской власти. По мнению четвертого главы правительства Украины, Кириленко просто держится за свое кресло.

Азаров на своей странице в социальной сети Facebook назвал Кириленко «ограниченным и малообразованным «хуторянином».

«Он чрезвычайно упертый в тех крохах информации, которая каким-то странным образом задержалась в его голове, и исключительно целеустремленный, каким может быть только идиот, не ведающий никаких сомнений в том, что кратчайший путь — это только прямая линия», — оценил он Кириленко.

По словам Азарова, этот человек курирует на Украине вопросы культуры и образования. Экс-премьер обратил внимание на то, что в течение четверти века в политике Кириленко никогда не проявлял себя абсолютно ничем.

При этом, как указал Азаров, сейчас Кириленко кичится тем, что при нем была введена цензура, запрещены книги.

Ранее Азаров рассказал, каким образом киевской власти необходимо восстанавливать экономику страны. Экс-премьер Украины отмечал, что задачи стоят сверхважные — Киеву придется восстанавливать промышленность практически с нуля.