Горбачев ответил на обвинения Литвы в сокрытии важного документа перед распадом СССР

Москва, 28 августа. Последний советский лидер Михаил Горбачев ответил на обвинения литовских политиков, которые утверждают, что он скрыл оригиналы пакта Молотова-Риббентропа перед распадом СССР, чтобы не давать независимость республикам Прибалтики.

«Я ничего не слышал о том, что там Ландсбергис (бывший председатель Сейма Литовской Республики, прим. ФАН) этот опять про меня наговорил, что он там думает о том, что я якобы скрывал пакт Молотова-Риббентропа. Скажу лишь, что зря литовцы вообще на меня обижаются, какие-то дела уголовные все время заводят. Хотя это, конечно, их дело», — сказал Горбачев.

Директор Горбачев-фонда Владимир Поляков сообщил, что непременно изучит материалы о последнем Генсеке ЦК КПСС, распространяемые Литвой. Он также отметил, что фонд может выступить с официальным заявлением по этому поводу, пишет URA.RU.

Напомним, ранее Витаутас Ландсбергис сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что в конце 1980-х Горбачев якобы скрыл местонахождение секретных протоколов Договора о ненападении между Германией и СССР. По мнению Ландсбергиса, таким образом последний советский лидер хотел удержать прибалтийские республики в составе Союза. По словам литовского политика, этот документ позволил бы Литве, Латвии и Эстонии доказать, что их насильно присоединили к СССР.

Отметим, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук возложил на Горбачева вину за распад Советского Союза. Кравчук считает, что последний Генсек ЦК КПСС объявил перестройку, но при этом не предложил реальных шагов, которые могли бы принести результат, передает НСН.