Политолог Эйнарс Граудиньш рассказал, как Запад ограбил Латвию

Даже до недалеких латвийцев уже дошло, что Евросоюз и другие западные страны ограбили Латвию и ее жителей, поступив с ними, как с туземцами, вывезя к себе всех работоспособных и за «бусы-стекляшки» ликвидировав конкурентоспособные отрасли, включая сахарную и рыбодобывающую. А теперь Латвию толкают к разрыву единой энергосети с Россией и Белоруссией с присоединением к дорогой северо-западной. То же самое и с газом — всю Прибалтику заставляют покупать сжиженный американский газ вместо куда более дешевого природного, российского.

О «туземном» колониальном настоящем Латвии корреспонденты Федерального агентства новостей побеседовали с латвийским политологом Эйнарсом Граудиньшем, закончившим в свое время Ярославское высшее военное финансовое училище.

Латвия буквально обезлюдела

«Чтобы представлять всю картину целиком, надо начать с того, что само так называемое расширение Европейского Союза со стороны так называемых старых государств изначально исходило из определенных, сугубо прагматичных, сугубо меркантильных интересов, что совершенно логично и нормально — отметил собеседник ФАН. — Просто кто-то в этой игре должен был оказаться дураком».

Политолог указал, что в этой роли после вступления в ЕС оказались не только Латвия, но и другие республики Балтии и страны Восточной Европы за исключением, пожалуй, лишь Польши. В пример Граудиньш привел картинку, которую мы наблюдали сквозь окна бывшей интуристовской гостиницы «Латвия», которая находится на центральной улице Бривибас (Свободы) наискосок от здания кабинета министров Латвии.

«Сегодня рабочий день, половина одиннадцатого утра. Сколько здесь ходит людей? — задал риторический вопрос собеседник. — Их фактически нет. Автомашин фактически нет. Потому что за все эти годы, начиная с независимости, страна потеряла приблизительно около одного миллиона человек. Эти [потери] очень усилились после вступления в Евросоюз с 1 мая 2004 года. Сегодня в Латвии реально проживает около 1,5 миллиона человек. То есть мы потеряли фактически треть, а то и больше населения страны. Цифры, которые приводятся официально Латвийским государственным управлением статистики, — это приблизительно 1,9 миллиона человек. Но не только я, а также ведущие специалисты государственного Латвийского университета, которые занимаются проблемой демографии, говорят однозначно, что в нашей стране осталось всего 1,5 миллиона человек. Об этом говорят в том числе известнейшие экономисты-практики, доктора наук, например, такие, как Илья Герчиков, который до сих пор сохранил одно из ведущих предприятий нашей страны, всем известный «Дзинтарс» (парфюмерно-косметическая фабрика, чья продукция пользовалась большим спросом в СССР, и до сих пор из последних сил пытается противостоять западным гигантам и бездумной экономической политике собственной республики. — Прим. ФАН). Так что мы имеем потери в демографическом ракурсе больше, чем Латвия потеряла за две мировые войны».

«В связи с этим дальнейшие перспективы нашей страны очень туманны, и в этом году первый раз экономисты даже коммерческих банков стали говорить о том, что развитие экономики настораживает, — подчеркивает Эйнарс Граудиньш. — Естественно, что настораживает. Об этом независимые эксперты говорят уже десятилетия, потому что реального сектора промышленного производства в Латвии фактически нет, потому что все, что нам бесплатно досталось от Советского Союза, это успешно украли, приватизировали, перепродали и пропили».

Запад оставил Латвию у разбитого корыта

Кроме того, сейчас большинство сельскохозяйственных угодий (а сельское хозяйство в Латвии исторически являлось очень сильной и серьезной отраслью народного хозяйства), как и многие лесные массивы, принадлежат иностранным юридическим и физическим лицам. Вдобавок у Латвии нет своей монетарной политики, как и национальной валюты, отмечает собеседник ФАН.

«Монетарная политика определяется во Франкфурте, а не в Риге, — подчеркивает Граудиньш. — И сейчас все это давайте сложим вместе. У нас нет населения, нет тех, кто может одновременно что-то производить и что-то потреблять, то есть покупателей. У нас нет своей валюты, то есть мы не можем варьировать валютными курсами и т.д., и у нас нет своей земли и своих лесов. Вопрос — что у нас есть? Ничего. Таков итог вступления в Европейский Союз».

Хотя, как замечает собеседник, Латвия могла и вступить в ЕС, но при этом получить совершенно другой результат. Классический пример — Польша: если вы поедете от Берлина до Варшавы по новой автостраде длиной почти 500 км, то по обеим сторонам вы увидите только производственные цеха, где сконцентрированы практически все мировые производители. Польша сохранила свой злотый. А еще правительство анализирует, как отразятся на экономике любой законодательный акт, директивы и регулы ЕС, прежде чем их исполнять. В Латвии подобного нет.

Ударный кулак НАТО вместо транзита и суверенитета

В 1990-х годах, после распада Советского Союза, в Латвии пытались каким-то образом напоминать миру, что республика является связующим мостом между Востоком и Западом, потому что у нее есть крупный Рижский порт и незамерзающий порт Вентспилс, через который в советские времена шел самый большой экспорт нефтепродуктов. Эта система довольно хорошо функционировала, Латвия жила за счет транзита долгие годы до вступления в ЕС и НАТО, жила за счет экспорта банковских услуг, не всегда прозрачных, но довольно объемных для маленькой страны, напоминает Эйнарс Граудиньш.

«Со вступлением в НАТО ситуация поменялась, потому что НАТО здесь начала создавать ударный кулак, естественно, направленный против России, это дураку понятно, — продолжает собеседник. — Россия начала принимать адекватные ответы. Эти ответы последовали через экономическое воздействие. На сегодняшний день резко упал транзит, падает грузооборот через латвийские порты. Соответственно, падает объем грузоперевозок по латвийской железной дороге автоматически на 15%, и вопрос только времени, когда латвийские порты и латвийская железная дорога не смогут с точки зрения экономики за свою хозяйственную деятельность отбить содержание инфраструктуры. Стоит только из Латвии уйти двум компаниям, это «Уралхим» (одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. — Прим. ФАН) и «Уралкалий» (еще одна российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. — Прим. ФАН), которые по денежному обороту являются самыми большими компаниями в нашей стране, как это вызовет цепную реакцию как в Рижском, так и Вентспилсском порту, так и на латвийских железных дорогах и других предприятиях, которые обслуживают эту цепь логистики».

С закрытием коммерческих банков из Латвии также ушли деньги резидентов стран СНГ, в первую очередь — России. Это более 10 миллиардов евро в течение года! А что такое 10 миллиардов для Латвии? Это чуть меньше внешнего долга страны. Это катастрофические цифры, делает заключение Эйнарс Граудиньш.

«С открытием границ, со свободным движением товара, капитала и людей Латвия потеряла все, — констатирует эксперт. — Даже исторически известные торговые бренды, которые были в Латвии десятилетиями, сегодня принадлежат каким-то компаниям в Дании и т.д. Даже это мы потеряли. Я имею ввиду сахарную промышленность. Сами сахарные заводы пущены под бульдозеры, осталась ровная земля. Все это приводит к серьезным размышлениям о независимости и суверенитете нашего государства. Можно, конечно, шутить, что мы очень независимы, потому что от нас ничего не зависит, но на самом деле это смех сквозь слезы. Потому что если мы посмотрим критерии международного права, которые определяют суверенитет независимого государства, то получается, что у нас этого суверенитета нет. Если мы посмотрим, что составляет фундамент государства, это — территория и народонаселение или нация, которая проживает на этой территории, то из этой нации у нас треть уехала по всему миру, а наши сельскохозяйственные земли, лесные угодья в подавляющем большинстве принадлежат иностранным юридическим и физическим лицам».

В Латвии даже кабинет министров не может быть создан без согласия Госдепа

Один из корреспондентов ФАН поинтересовался, есть ли у Латвии какая-то стратегия относительно России, или Латвия просто следует указаниям извне.

«Национальное законодательство Латвии на 80% спускается сверху, из Брюсселя, — говорит Граудиньш. — И парламент Латвии, как машина голосования, все это повторяет. Мы не создаем, не производим национальное законодательство. Всю внешнюю политику и военную политику у нас определяет одна страна, точнее одна организация, которая называется Государственный департамент США. И без согласия Госдепа здесь никто не предпримет даже малейшего движения по линии оборонной политики или по линии внешней политики. Это даже не рассматривается. Без персонального утверждения в Госдепе или у посла США в Латвии не может быть создан ни один кабинет министров и не может быть назначен президент страны. Выводы каждый может сделать сам».

Никакой концепции реального развития государства с учетом быстро меняющихся ситуаций в мире в Латвии нет. Бюджет страны не свой, он, мягко говоря, согласуется с Ассоциацией коммерческих банков Латвии, где решающую роль играют скандинавские банки. Потому что весь банковский сектор опять-таки принадлежит скандинавским и американским друзьям и партнерам.