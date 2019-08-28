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Массовый отъезд туристов из Сочи парализовал федеральную трассу

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Массовый отъезд туристов из Сочи парализовал федеральную трассу

Сочи, 28 августа. На выезде из Центрального района Сочи во вторник образовалась многокилометровая пробка. Водители винили в произошедшем перевернувшуюся фуру с арбузами, однако дорожные службы объяснили, что причина в массовом отъезде туристов с курорта.

Накануне всем, кто решил покинуть Сочи, пришлось постоять в большой пробке. 27 августа на федеральной трассе А-147 в течение дня были проблемы с движением, передал «ФедералПресс».

Выяснилось, что по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, в этот день проехали более 46 тыс. машин. Таким образом, перегруженность трассы А147 на выезде из Сочи достигла отметки в 678,5%, сообщили в дорожном управлении.

Сотрудники ведомства рассказали, что причиной такого плотного трафика стал массовый отток туристов с курорта. К слову, о причинах массового отъезда ничего не сообщили. 

Дорожники призвали автомобилистов учитывать перегруженность трассы А147 при планировании выезда по ней из Сочи в дневное время.

«ФедералПресс» также сообщает, что с начала года в Краснодарском крае отдохнули более 9 млн туристов. До конца года планируется принять еще порядка 17 млн отдыхающих.

Отметим, что Сочи — самый посещаемый российский курорт, который удерживает пальму первенства после зимней Олимпиады — 2014. По данным администрации Сочи, в 2019 году первые два месяца лета в Сочи отдохнуло уже свыше 1,7 миллиона человек. С начала года курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов.

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Источник: «ФедералПресс»
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