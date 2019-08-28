В Сети восхитились «плоским штопором» в исполнении Су-57

Москва, 28 августа. Российский истребитель Су-57 выполнил фигуру высшего пилотажа «плоский штопор». Пользователи Сети восхитились трюком, который ранее считался смертельным.

На опубликованных кадрах видно, как истребитель Су-57 выполняет сложные элементы: буквально крутится в воздухе и летит перпендикулярно вниз к земле. После чего пилот мастерски выводит самолет из опасного элемента и благополучно выполняет посадку.

Пользователи Сети оказались поражены профессионализмом пилота Су-57. До последнего времени «плоский штопор» считался самым критичным режимом полета, выйти из которого казалось невозможным. Однако российским пилотам удалось превратить режим в фигуру высшего пилотажа. Видео опубликовало RT.

«Это уже уровень НЛО, ребята», — отметил @MihailKitaycev.

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году, пишет Ura.ru. Истребитель сочетает в себе высокую маневренность и возможность сверхзвукового полета, кроме того, Су-57 оснащен современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью, сообщает «Царьград».

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье. Глава Турции заинтересовался истребителем и даже спросил о возможности купить самолеты.