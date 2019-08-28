Рудковская смутила подписчиков фривольным фото в обнимку с Киркоровым

Сочи, 28 августа. Король российской эстрады Филипп Киркоров сфотографировался в обнимку с женой фигуриста Евгения Плющенко Яной Рудковской, а после осыпал ее комплиментами в соцсети.

Фото было сделано на «Снежной вечеринке», прошедшей в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи. Снимок опубликовала в своем Instagram Рудковская, заметив в описании, что они с Филиппом были «чуть ли не единственными», кому удалось соблюсти дресс-код

«Ну и рядом со Снежным Королем Филиппом на миг почувствовала себя Снежной Королевой, в отсутствии другого Ледового Короля (Плющенко. — Прим. ФАН)», — кокетливо добавила Яна.

В комментариях Киркоров рассыпался в комплиментах продюсеру.

«Безупречна! Совершенна!!!» — с восторгом написал певец, поставив эмодзи в виде сердечка. «Стараюсь», — ответила Рудковская экс-супругу Аллы Пугачевой.

Подписчики продюсера однако восторгов Киркорова не разделили. Многих смутила развязная поза.

«Ваш муж не против таких фото? Мой бы думаю не очень отреагировал ((( как то прям не знаю…» — не нашла слов malishka87. «Наверное у них свободные отношения», — предположила в ответ irina_ashi. «Яна, почему вы на всех светских мероприятиях одна, без мужа? Я понимаю, он работает… Но неужели вам не хочется, чтобы хотя бы иногда он был с вами рядом?» — напрямую спросила Рудковскую markmarinamark2018.

Были и те, кто просто высказался крайне нелицеприятно о продюсере.

«Всем подлизнет, вот и со звездами, хоть ни петь, ни танцевать!!!» — ядовито заметила olesea_277.

По данным издания teleprogramma.pro, в Сочи Киркоров приехал вместе со своей дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а Рудковская оставила мужа и сына в Москве, а сама прибыла на курорт в одиночестве.



