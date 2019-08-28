В Совфеде объяснили, почему США никогда не уйдут из Афганистана

Сенатор Франц Клинцевич выразил уверенность, что Вашингтон никогда не уйдет из Афганистана ради противостояния с Россией.

Ранее Центр американского прогресса опубликовал доклад, в котором сообщается, что Соединенные Штаты Америки должны завершить войну в Афганистане ради борьбы с более актуальными угрозами — «российской агрессией» и Китаем, пишет RT.

В настоящее время в Афганистане на постоянной основе находятся 14 тысяч американских солдат, что считается крупнейшим развертыванием войск США в мире. При этом ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в исламской республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

Афганистан нужен США

Комментируя доклад, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность, что выводы сотрудников Центра американского прогресса ошибочны, так как исламская страна необходима Вашингтону.

«Афганистан им нужен не как элемент борьбы с терроризмом, потому что там были талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан»1, — Прим. ФАН), а они занимались внутренней политикой и единственное что могли — это получить власть внутри страны и сделать ее более исламской. Они не претендовали на расширение своего влияния. И только в последние 2 года, именно благодаря американцам, туда были завезены представители Исламского государства1 (организация запрещена в России, — Прим. ФАН), произошло усиление этой организации. И согласно стратегии спецслужб США, это необходимо для разбалансировки социальной жизни, создания деструктивных процессов и напряжений среднеазиатских республик с последующим созданием трудностей для России, на ее границе», — говорит сенатор.

Так что опубликованные в докладе Центра выводы не соответствуют действительности, и Соединенные Штаты не расценивают Афганистан как неперспективное направление. Страна всегда использовалась для создания напряжения в непосредственной близости к Российской Федерации.

«Воинственная риторика контрпродуктивна и с Россией она не пройдет, это просто невозможно. Любая прямая агрессия в отношении Москвы будет пресекаться, и мы дадим жесткий ответ. Им (американцам — Прим. ФАН) нельзя забывать о русском мире и о том, что Россия будет его защищать, потому что мы должны поддерживать своих людей. Я бы вообще сказал, что нам пора предпринимать более активные действия для реализации своих планов и отстаивания своих интересов. Пока мы еще просто молчим, но пора уже переходить к конкретным действиям», — добавил Клинцевич.

Краткосрочная угроза

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли сообщал о «российской и китайской угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

«В краткосрочной перспективе это Россия», — заявил директор разведывательного управления во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности в Аспене.

На угрозы Россия может реагировать самым непредсказуемым образом, особенно если ее «припереть к стенке». Он также напомнил про ядерный потенциал РФ, который «представляет собой экзистенциальную угрозу» для США. Китайцы же лидируют в экономическом плане, а значит это долгосрочная перспектива.

«Ну, с Китаем у них более серьезные отношения, они слишком завязаны экономически и сегодня не считаться с этим нельзя. Во-вторых, у них есть некое видение того, что они могут справиться с Россией, о чем еще год назад говорил начальник Генерального штаба ВС РФ, включив в работу пятую колонну, эксплуатируя наши внутренние трудности и проблемы. Здесь, конечно, представителям исполнительным органам власти, законодателям, которые так сказать, не всегда дружат с законом, надо очень внимательно думать по этому поводу. Ведь своими действиями они наносят вред стране, о чем уже не раз говорили наши политологи. Но все равно у американцев есть очень серьезная недооценка России, русского менталитета. А нас не стоит недооценивать, это может повернуться боком», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, на форуме в Аспене глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил, что США обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере. Дэвидсон обратил внимание на активное развитие российского военного присутствия на Дальнем Востоке. Он отметил, что баллистические ракеты и подлодки России на Дальнем Востоке являются «угрозой самому существованию США».

Кроме того, Дэвидсон выразил опасения в связи с «усилением оперативного сотрудничества между Россией и Китаем». В качестве примера адмирал привел китайское участие в учениях Минобороны РФ «Восток-2018». Дэвидсон также напомнил, что Пекин промолчал, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над Тайванем.

Государственный секретарь США Майк Помпео допустил в адрес России более резкие высказывания. Глава дипломатического ведомства назвал Москву «забиякой», но подчеркнул, что считает Китай большей угрозой для Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.