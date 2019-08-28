СКР показал видео с места обрушения стены здания в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске. На кадрах видно, как около 70 человек разбирают завалы, под которыми могут находиться рабочие.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а в среду около 12.00 по местному времени. На объекте проводился плановый ремонт. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — сообщили в СК РФ.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают обстоятельства обрушения. В МЧС России уточнили, что в результате обрушения погиб один человек, еще один рабочий пострадал. Судьба еще восьми человек остается неизвестной. Источник в экстренных службах сообщил, что вероятной причиной обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве.

Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию с места событий.

