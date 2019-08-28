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Стало известно, какая компания проводила реконструкцию рухнувшего в Новосибирске здания

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Стало известно, какая компания проводила реконструкцию рухнувшего в Новосибирске здания

Новосибирск, 28 августа. Работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске, где произошло ЧП, проводила Сибирская гененрирующая компания, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Эта организация нанимала подрядную организацию, какую пока выясняется», — добавил собеседник ФАН.

В настоящее время на место происшествия прибыл исполняющий обязанности главы администрации Александр Гриб, а также два заместителя мэра города. 

Ранее стало известно, что жертвой обрушения стал один человек. Из-под завалов извлекли его тело, а также двух пострадавших. Одного получившего травмы мужчину доставили в больницу. Под завалами остаются восемь человек. 

 

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