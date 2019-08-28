Тело погибшего и двух пострадавших извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Тело одного погибшего извлекли спасатели из-под обломков обрушившегося здания в Новосибирске. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в местных органах власти.

«В результате ЧП погиб один человек. Кроме того, из-под завалов извлечены двое пострадавших. Под обломками остаются восемь человек», — уточнил собеседник ФАН.

Он уточнил, что в больницу госпитализировали только одного получившего травмы мужчину.