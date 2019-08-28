Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

Киев, 28 августа. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок, об этом сообщил адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — сообщил Рыбин в комментарии ТАСС.

Рыбин выступает адвокатом удерживаемых Киевом россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова. Ранее адвокат сообщал, что дата обмена уже определена, однако называть ее не стал. Кроме того, Рыбин сообщал, что окончательные списки лиц, которые подлежат обмену, не утверждены и могут меняться. При этом Рыбин ранее подтвердил, что его подзащитные значатся в списках на обмен.

Российские военные Баранов и Одинцов приговорены на Украине к 13 и 14 годам лишения свободы. Их обвиняют в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Следственный комитет России, в свою очередь, инициировал дело о похищении граждан России украинскими спецслужбами.

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что в вопросе обмена россиян и украинцев России нельзя расслабляться и необходимо проявлять осторожность, так как Киев может слукавить.