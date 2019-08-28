Москва, 28 августа. Более 400 военнослужащих России, Египта и Белоруссии десантировались на аэродром под Рязанью, который захватили условные террористы. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Россия, Египет и Белоруссия провели учения по ликвидации террористов. Отмечается, что во время международных учений «Защитники дружбы-2019» первыми из самолетов высадились египетские десантники. Они приземлились на землю с помощью управляемых парашютов типа «крыло» Casiar. Затем воздушное судно доставило к аэродрому 30 десантников-разведчиков России, они приземлились на парашютных системах специального назначения «Арбалет-1». Кроме того, на аэродром десантировался батальон сил специальных операций Республики Беларусь.

Как уточнили в ведомстве, более 150 военных блокировали движение отрядов условного противника — незаконных вооруженных формирований. Огневую поддержку оказали шесть российских боевых машин десанта БМД-2. Более 300 военнослужащих из трех стран доставили в район учения самолетами Военно-транспортной авиации ИЛ-76 МД.

Напомним, в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые пройдут в сентябре текущего года, помимо военных РФ примут участие военные семи зарубежных стран, включая Индию, Пакистан и Китай. Об этом сообщило российское министерство обороны.

Кроме того, в военных учениях примут участие военные из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий и Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200.

Последние военные учения «Центр» прошли в 2015 году. В них принимали участие военные из Казахстана, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Стоит отметить, что масштабные военные учения пройдут на фоне испытания Соединенными Штатами ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ракета поразила цель с расстояния более 500 километров.

19 августа 2019 года Пентагон опубликовал видеозапись испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Запуск состоялся впервые после выхода Вашингтона из соглашения. Пуск прошел с острова Сан-Николас в Калифорнии. На кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, в замедленном режиме показано, как ракета стартует из пусковой установки на побережье острова.

Напомним, ДРСМД запрещал ракеты дальностью 500–5500 километров​​​. Действие соглашения подошло к концу 2 августа текущего года.

О намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора президент США Дональд Трамп заявил в прошлом году. Москва, по его мнению, якобы нарушала данное соглашение. При этом МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, министерство представило соответствующий доклад, согласно которому Вашингтон перестал выполнять условия ДРСМД еще в 1999 году.

Министерство обороны России, в свою очередь, рассказало о крупном заводе на юге США, где созданы все условия для производства запрещенных ДРСМД ракет. Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном по вооружению после прекращения действия ДРСМД.