Пушков назвал дикой идеей предложение Волкера отказаться от Крыма ради G8

Москва, 28 августа. Глава думской комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал дикой идеей предложение спецпредставителя США по Украине Курта Волкера отказаться от Крыма для возвращения в G8. Об этом сенатор написал в своем Twitter-аккаунте, отметив, что Крым в течение 200 лет был частью России.

«В обмен на эфемерное место в G8. Волкер предлагает нам отказаться от Крыма — земли, которая более 200 лет была частью России, и от 2,35 млн наших сограждан. Дикая идея», — подчеркнул он.

Пушков порекомендовал Волкеру заниматься не украинским кризисом, а «постановкой пьес в театре абсурда».

«Это у него лучше получится», — резюмировал сенатор.

Как сообщал «Царьград», ранее Волкер заявил, что РФ вернется в G8 только «после ухода из Крыма». Он отметил, что хотел бы увидеть, как все «возвращается обратно».

«Хотел бы увидеть, как Россия уходит из Крыма, это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — передает НСН слова американского чиновника.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал пригласить главу российского государства Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. Во время встречи «Большой семерки» во французском Биаррице Трамп неоднократно заявлял, что вопросы международного характера проще решать вместе с Москвой, а не без нее, сообщала «Газета.Ru».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».