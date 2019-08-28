79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Москва, 28 августа. Актер и Народный артист России Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька — Кларочка!» — написал актер.

Фолловеры Эммануила Виторгана поздравили актера с радостным событием.

«Поздравляю вас с рождением еще одной дочурки! Они такие у вас красивые!» — восхитилась olgagon1963.

«Смелые люди, счастья вам!» — пожелала belaia815.

«Эммануил, вы лучше молодого!» — написала melaniyazukina.

«Вы яркий пример того, что нужно жить, как хочется, и не слушать никого!!!» — отметила lukeriya82.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал неудачной идею заводить ребенка в 79 лет.

«А о детях кто-нибудь подумал, что с ними будет через несколько лет?» — написала kseniy.st.

«Есть дочь от первого брака, внуки, сын от второго. Может быть, им лучше помогать, чем тешить себя и молодую жену?» — отметила ladonna19.

Отметим, что новость о пополнении стала очень неожиданной для поклонников артиста, поскольку Виторган держал в секрете планы завести еще одного ребенка, сообщает «Вечерняя Москва». Совсем недавно актер выкладывал в Instagram фото с женой Ириной и дочерью Этель с отдыха на море. Подписчики Виторгана даже не заподозрили, что скоро семью ждет прибавление, передает «МИР24».