Мороженщица на МАКС-2019 отказала Эрдогану в ложке

Москва, 28 августа. Продавщица мороженого на Международном авиакосмическом салоне отказала турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в ложке.

Напомним, вологодским мороженым российский лидер Владимир Путин угостил Эрдогана накануне. Видео диалога переводчика президента Турции и главной героини Ice cream show опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Нет, кусаем!» — безапелляционно заявила она Эрдогану. В описании к ролику Смирнов с иронией заметил: «Сервис и санкции в одном флаконе».

Главе Турции ничего не оставалось делать, как последовать этому совету. Владимир Путин выбрал себе шоколадый и сливочный стаканчик, а на сдачу угостил мороженым всех желающих. В числе первых предложением главы государства воспользовались глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщалось ранее, на полях МАКС-2019 Путин и Эрдоган провели переговоры, обсудив, в частности, новую поставку российских ЗРК С-400 в Турцию. Кроме того, они понаблюдали за премьерным показательным полетом нового перспективного пассажирского самолета МС-21–300, оценили истребитель Су-57.