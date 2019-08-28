Пугачева и Вайкуле посмеялись над «преемницей» Лободой

Дзинтари, 28 августа. Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле посмеялись над видео, на котором Примадонна назвала украинскую диву Светлану Лободу своей преемницей.

Новый видеоролик с участием певиц под фирменным хештегом артисток #дамысдюн в своем Instagram опубликовал Максим Галкин.

На видео две подруги на фоне юрмальского заката пытаются вести диалог, который больше напоминает «междусобойчик», понятный только им двоим. Мысль, которую хотят выразить певицы, остается неясной, потому что подруги не могут сдержать смех.

Артистки начинают смеяться, произнося фразу «Живи спокойно, страна. Теперь у нас — еще одна». «Еще одна? Кто такая?», — якобы удивленно спрашивает Вайкуле. На что Пугачева отвечает: «Все знают. Ну, собственно, и хватит».

Пользователям соцсети не до конца понятно, к чему было снято это видео, но предположения все же есть.

Скорее всего, новое видео отсылает к ролику, который Пугачева опубликовала несколько дней назад. В нем Примадонна «благословила» украинскую певицу Светлану Лободу на конкурсе «Новая волна». Та в свою очередь восприняла слова Аллы Борисовны как настоящее благословение и поблагодарила «великую любимую Аллу Борисовну».

Впоследствии оказалось, что слова Пугачевой о преемнице не следовало воспринимать всерьез. Видимо, поэтому искренние благодарности украинской артистки так развеселили известных исполнительниц.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отдыхают в Латвии с начала лета. Компанию на отдыхе им составляет давняя подруга Лайма Вайкуле с мужем.

Недавно другой пост Пугачевой и Вайкуле также становился предметом обсуждения пользователей Instagram. Алла Пугачева и Лайма Вайкуле под свежим селфи пожелали всем представительницам почтенного возраста радоваться жизни и никогда не унывать.