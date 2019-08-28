Китай не пустил американский военный корабль в свой порт

Пекин, 28 августа. Китайские власти ответили отказом на запрос корабля Военно-морских сил Штатов о заходе в ближайшие дни в порт Циндао. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно данным издания, американский корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Пекин отклонил просьбу, пишет KP.ru.

Как сообщала «Газета.Ru», торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается с 2018 года. В течение этого времени стороны неоднократно проводили переговоры, в которых отмечали прогресс в разрешении торговых конфликтов, но в итоге вновь повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последнее обострение торгового конфликта, сообщал «Царьград», произошло в минувшую пятницу, когда Пекин объявил о планах ввести дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря. В ответ на это американские власти заявили о том, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как ожидалось, а 15%.

Как сообщало издание НСН, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американским компаниям было объявлено требование искать альтернативу китайскому рынку.