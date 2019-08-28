Два человека погибли при обрушении стены здания в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Жертвами обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске стали по меньшей мере два человека, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

«Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух», — сообщил источник ТАСС.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В экстренных службах заявили, что наиболее вероятной причиной является нарушение требований при строительстве.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а в среду около 12.00 по местному времени. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы, задействованы автоцистерны, краны и другая техника.