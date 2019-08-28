В Совфеде отреагировали на условия Волкера о возвращении России в G8

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов прокомментировал слова Курта Волкера по поводу возвращения России в G8.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ снова присоединится к G8 лишь после того, как Крым вернется в состав Украины. Однако госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял о необходимости возвращения России в G8. По словам Климова, Помпео транслирует позицию президента США Дональда Трампа.

«Однако Россия не просится в G7. Чем меньше мы будем показывать, что нам это интересно, тем лучше. Как только мы показываем, что нам это интересно, нас тут же начинают подлавливать и говорить, что не пустят. Это такая провокация», — заявил Климов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Некоторые западные страны хотели бы видеть Россию в G8, отмечает сенатор. Без России G7 является «умирающей и уходящей натурой».

«Дни G7 сочтены. Так, международная организация БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, по всем параметрам превосходит G7. Она превосходит ее как в военно-политическом, так и в экономическом смысле. G7 — это вчерашний день», — сказал член Совфеда.

Трамп считает, что в случае возвращения России в G8, БРИКС может расколоться, уточнил Климов. В таком случае, по мнению западных политиков, G8 станет более влиятельной организацией, чем БРИКС.

«Трамп хочет расколоть именно Россию, Индию и Китай. Поэтому разговоры про любовь к России и близко к правде не лежали. Ни Трамп, ни Макрон не любят Россию. Более того, G7 — это история больше западная. России не нужно сильно переживать, что там будет», — прокомментировал собеседник ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить лидера РФ Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США. В ходе встречи «Большой семерки» во французском Биаррице Трамп неоднократно заявлял, что вопросы международного характера проще решать вместе с Москвой.

В среду госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Белый дом будет работать над возвращением России в «Большую восьмерку», поскольку этого хочет американский президент.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что не исключает возобновления работы в формате G8 и считает полезными любые контакты с представителями стран, входящих в этот клуб. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выступала инициатором возвращения в «Большую восьмерку» и не просила об этом.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Поводом для референдума стал государственный переворот в Киеве, в ходе которого к власти в стране пришло правительство, поддерживаемое украинскими националистами. Украина все еще считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в РФ исключительно демократическим путем в полном соответствии с международным законодательством. Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым».