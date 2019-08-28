Украинский дипломат объяснил, почему Запад заинтересован в диалоге с Путиным

Киев, 28 августа. Разговоры о возвращении России в «Большую восьмерку» возникли на фоне грядущей новой волны мирового кризиса. Западу необходимо российское сырье, поэтому США, Германия и Франция заинтересованы в возобновлении диалога с Москвой. Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский дипломат Роман Бессмертный.

Он отметил, что, согласно прогнозам аналитиков и экономистов, с будущей весны мировая экономика столкнется с очередным кризисом.

«В условиях кризиса государства, которые торгуют сырьем, будут играть крайне важную роль. Поэтому участие России в сырьевых рынках с весны 2020 года является критически важной для мира», — объяснил Бессмертный.

Дипломат указал на то, что Париж, Берлин и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы восстановить диалог с российским лидером Владимиром Путиным не только двусторонний, поскольку такой формат будет требовать протокольных вещей, а общий — такой, как «Большая семерка», «Большая двадцатка».

По мнению эксперта, мотивы главы Белого дома Дональда Трампа абсолютно понятны.

«Трампом руководит угроза экономического кризиса, бизнес-интересы — и нации, и его личные», — резюмировал Бессмертный.

Ранее глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон сообщил, что РФ могут пригласить на саммит G7 в США в будущем году в качестве гостя, однако речи о восстановлении формата G8 в настоящее время не идет. Французский лидер подчеркнул, что страны — участницы клуба «Большой семерки» обсуждали тему возвращения РФ в G7, но «недавние дискуссии касательно этой темы не позволили добиться консенсуса».

Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди сказал, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься в клуб «Большой семерки» не будет.