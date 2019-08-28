Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Москва, 28 августа. Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.

По оценке издания, суммарное состояние этой семьи снизилось за год с 5,97 миллиарда долларов до 5,65 миллиарда. Михаил Гуцериев является основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар». Часть финансовых активов группы принадлежит его сыну — Саиду Гуцериеву.

Второе место топ-10 стабильно занимают Ротенберги. Их активы оцениваются в 5,18 миллиарда долларов. Состояние Ротенбергов делится между братьями Борисом и Аркадием. Также часть активов принадлежит дочери Бориса Ротенберга Лилии и сыну Аркадия Ротенберга Игорю. Занять первую строчку рейтинга этой семье удалось лишь однажды, в 2014 году.

На третьем месте списка Forbes оказались сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, которые владеют группой ТАИФ и «Татавтодором», сообщает «Царьград». За год их состояние увеличилось на 320 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда.

Также в топ-10 попали попали семьи Гапонцевых, Евтушенковых, Рахимкуловых, Линников, Саркисовых, Бажаевых и Михайловых, пишет URA.RU. Forbes отмечает, что Евтушенковы (АФК «Система»), Линниковы («Мираторг») и Михайловы (Группа «Черкизово») стали новичками рейтинга.

Из прошлогоднего списка выбыли Зия и Магомед Магомедовы, которые сейчас находятся в СИЗО «Лефортово». За минувший год они потеряли практически все активы. Также в рейтинг не попали Шамаловы и Зубицкие: состояние этих семей составило меньше одного миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg обнародовало список самых богатых семей мира. Первую строчку заняли владельцы сети магазинов Wallmart, суммарное состояние которых оценивается в 190,5 миллиарда долларов.