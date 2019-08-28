Около 850 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за дождей

Токио, 28 августа. Власти Японии эвакуировали 847,5 тысячи человек в трех префектурах на западе страны из-за угрозы наводнений и оползней, об этом сообщило главное пожарное управление страны.

Причиной опасности стали проливные дожди. Из-за высокой вероятности бедствий были эвакуированы жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения находятся более 355 тысяч домов в 14 городах, пишет «АиФ».

Дожди обрушились на Японию после аномально жаркого лета, сообщает телеканал «360».Из-за высокого уровня воды оказался затоплен железнодорожный вокзал города Сага. Кроме того, жертвами стихии стали три человека, сообщает «Газета Кемерова». Ожидается, что дожди продолжатся в ближайшее время на севере острова и в других районах страны.

Ранее сообщалось, что сильные дожди продолжаются и в Приморской крае России. Ливни, которые идут в столице Приморского края второй день подряд, вызвали подтопления ряда улиц, а также международного аэропорта.