Около 850 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за дождей

Токио, 28 августа. Власти Японии эвакуировали 847,5 тысячи человек в трех префектурах на западе страны из-за угрозы наводнений и оползней, об этом сообщило главное пожарное управление страны.
Причиной опасности стали проливные дожди. Из-за высокой вероятности бедствий были эвакуированы жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения находятся более 355 тысяч домов в 14 городах, пишет «АиФ».
佐賀 福岡 長崎に大雨特別警報— NHKニュース (@nhk_news) August 27, 2019
九州北部で記録的な大雨となっていて、気象庁は佐賀県と福岡県、長崎県に大雨の特別警報を発表しました。
５段階の警戒レベルのうち最も高いレベル５にあたる情報で、最大級の警戒が必要です。https://t.co/3eXL2n8OCD#nhk_video pic.twitter.com/d3kDJpVmzp
Дожди обрушились на Японию после аномально жаркого лета, сообщает телеканал «360».Из-за высокого уровня воды оказался затоплен железнодорожный вокзал города Сага. Кроме того, жертвами стихии стали три человека, сообщает «Газета Кемерова». Ожидается, что дожди продолжатся в ближайшее время на севере острова и в других районах страны.
Ранее сообщалось, что сильные дожди продолжаются и в Приморской крае России. Ливни, которые идут в столице Приморского края второй день подряд, вызвали подтопления ряда улиц, а также международного аэропорта.