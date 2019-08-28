Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Причиной обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Наиболее вероятной причиной является нарушение требований при строительстве», — сообщил источник ТАСС.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а в среду. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих, они могут оставаться под завалами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы, задействованы четыре автоцистерны ОФПС-1, а так же три крана и другая техника.