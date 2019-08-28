Нью-Йорк, 28 августа. Необходима надежная платформа для взаимодействия всех безъядерных зон, считает заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.

Он назвал очень актуальной задачей в следующие пять лет межзональную кооперацию и дальнейшую координацию между такими зонами в мире. По мнению представителя международной организации, общение государств в безъядерных зонах является эффективным инструментом укрепления сотрудничества. Во время семинара по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия, который проходит в Казахстане, Маркрам добавил, что в будущем должна появиться надежная платформа по обмену мнениями и координация между такими зонами. ООН призвала объединиться зоны, свободные от ядерного оружия.

Ранее в ООН заявили о беспрецедентно высоком риске ядерной войны. Самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времен Второй мировой войны отмечается в настоящий момент. Об этом заявила директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван.

Она отметила, что во всех странах, которые в настоящее время обладают ядерным оружием, реализуются программы его модернизации. При этом ситуация с контролем над вооружениями, подчеркнула Дван, постоянно меняется. Отчасти, считает она, на это влияет стратегическая конкуренция между КНР и США.

Дван указала, что традиционные соглашения о контроле вооружений «разрушаются» из-за того, что в мире появляются новые способы ведения войны, в которых все большее значение принимают вооруженные группы и частные наемники, а также новейшие технологии. Все это, по ее словам, размывает грань между обороной и нападением.

Специалист заявила о беспрецедентно высоком риске ядерной войны, который наблюдается в настоящее время.

«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — констатировала эксперт ООН.

Напомним, в 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III). Каждая из сторон должна была снизить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков (ТБ), боезарядов и пусковых установок.

Договор остается в силе в течение десяти лет, то есть, до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет ( до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Тем не менее эксперты в США заявили, что Вашингтон располагает арсеналом в четыре тысячи ядерных боеголовок. На межконтинентальных баллистических ракетах установлено 1,7 тысячи боеголовок. По их словам, в резерве остается две тысячи боеголовок, 300 ядерных авиабомб хранятся на военных базах США и 150 размещены в Европе.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно. Он также подчеркивал, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

Ранее в ООН забили тревогу из-за «ядерного гроба» США. Как отметил генсек организации Антониу Гутерриш, радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут попасть в Тихий океан.