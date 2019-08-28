СМИ узнали о планах «АвтоВАЗа» сократить производство в Тольятти

Москва, 28 августа. «АвтоВАЗ» с середины следующего месяца на неустановленный срок сократит скорость некоторых линий конвейера на тольяттинском предприятии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.

По данным издания, главным образом это коснется линии, где собирают модели на общей базе альянса Renault-Nissan — B0: Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway. Кроме того, затронет этот процесс и внедорожники 4x4. Отмечается, что компания пошла на такой шаг из-за того, что прогнозируется снижения спроса на рынке.

При этом количество смен и длительность рабочей недели сотрудников завода сохранятся. Сокращений работников не предусматривается, пишут «Ведомости».

Совместное предприятие «АвтоВАЗ» и GM также собирается сократить производство.

Продажи Lada в прошлом месяце составили почти 29,5 тыс. авто, что на 0,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля транспортных средств Lada на отечественном рынке по результатам семи месяцев, согласно подсчетам компании, составила около 21%.

Напомним, российская компания «АвтоВАЗ» с 1 августа текущего года повысила цены на машины.