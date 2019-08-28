Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Стена строящегося здания обрушилась в Новосибирске, 12 человек могут быть под завалами

44
0 Оставить комментарий

 

Стена строящегося здания обрушилась в Новосибирске, 12 человек могут быть под завалами

Новосибирск, 28 августа. Стена одноэтажного здания, которое находилось на реконструкции, обрушилась в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обрушение произошло в Ленинском районе. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 12.20 по местному времени. Отмечается, что на объекте в момент происшествия находились 12 рабочих. Они могли оказаться под завалами. На данный момент эта информация уточняется.

Ранее сообщалось об обрушении жилой пятиэтажки в ХМАО. Инцидент произошел во время капитального ремонта крыши.

infox - new
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров