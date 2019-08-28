Стена строящегося здания обрушилась в Новосибирске, 12 человек могут быть под завалами

Новосибирск, 28 августа. Стена одноэтажного здания, которое находилось на реконструкции, обрушилась в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обрушение произошло в Ленинском районе. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 12.20 по местному времени. Отмечается, что на объекте в момент происшествия находились 12 рабочих. Они могли оказаться под завалами. На данный момент эта информация уточняется.

Ранее сообщалось об обрушении жилой пятиэтажки в ХМАО. Инцидент произошел во время капитального ремонта крыши.