Жилой дом на Украине обрушился после взрыва, есть жертвы

Дрогобыч, 28 августа. Взрыв произошел ночью в жилом четырехэтажном доме в городе Дрогобыч Львовской области Украины. В результате ЧП была обрушена часть дома, один человек погиб, семь человек госпитализированы .

Полиция сообщила, что среди пострадавших есть дети, передали РИА Новости. Две девочки в возрасте 9 и 12 лет и шестилетний мальчик. Также пострадали 17-летняя девушка, 19-летний парень и две женщины, одной из которых 39 лет, другой — 41 год. Личность погибшего пока не установлена.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около трех часов ночи, в 2.50 мск. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать бытовой газ.

Государственная служба по ЧС Украины сообщила, что согласно первичному осмотру, взрыв разрушил 7 жилых квартир и помещения парикмахерской. В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены 173 спасателя и 32 единицы техники. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Известно, что полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.270-1 УК Украины «умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», предусматривающей от 5 до 12 лет лишения свободы.