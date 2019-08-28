Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Жилой дом на Украине обрушился после взрыва, есть жертвы

60
0 Оставить комментарий

Взрыв в жилом доме на Украине привел к гибели людейДрогобыч, 28 августа. Взрыв произошел ночью в жилом четырехэтажном  доме в городе Дрогобыч Львовской области Украины. В результате ЧП была обрушена часть дома, один человек погиб, семь человек госпитализированы .

Полиция сообщила, что среди пострадавших есть дети, передали РИА Новости. Две девочки в возрасте 9 и 12 лет и шестилетний мальчик. Также пострадали 17-летняя девушка, 19-летний парень и две женщины, одной из которых 39 лет, другой — 41 год. Личность погибшего пока не установлена.

Взрыв в жилом доме на Украине привел к гибели людейСообщение о взрыве поступило в полицию около трех часов ночи, в 2.50 мск. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать бытовой газ.

Государственная служба по ЧС Украины сообщила, что согласно первичному осмотру, взрыв разрушил 7 жилых квартир и помещения парикмахерской. В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены 173 спасателя и 32 единицы техники. Информация о погибших и пострадавших уточняется. 

Известно, что полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.270-1 УК Украины «умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», предусматривающей от 5 до 12 лет лишения свободы.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров