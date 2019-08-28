Минивэн BlaBlaCar перевернулся под Волгоградом, девять человек пострадали

Волгоград, 28 августа. Автомобиль, зарегистрированный в сервисе BlaBlaCar, перевернулся на автодороге в Волгоградской области, водитель и 8 пассажиров получили различные травмы. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе областного Управления министерства внутренних дел.

Согласно данным ведомства, в среду в 05.40 по местному времени (04.40 по московскому времени) минивэн, следовавший по маршруту Астрахань — Москва, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района и протаранил поливную трубу.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, включая водителя. В настоящее время все доставлены в медицинское учреждение, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщало издание РИАМО, в понедельник водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся в Москве, в результате аварии оказались перекрыты три полосы движения транспорта.