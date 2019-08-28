Крым планирует работу с Сирией в сфере судоремонта

Симферополь, 28 августа. Власти Крыма планируют заключить с сирийским правительством соглашение о сотрудничестве в ряде отраслей народного хозяйства.

Размышлениями на тему в интервью ТАСС поделился заместитель председателя Совета министров республики Георгий Мурадов, уточнив, что документ может быть подписан в ходе работы 61-й Дамасской международной выставки.

Сотрудничество между российским регионом и Сирийской Арабской Республикой планируется в сфере судоремонта, промышленности, переработки сельхозпродукции и грузового морского сообщения.

Мурадов отметил, что власти Крыма и Сирии уже неоднократно заявляли о намерении сотрудничать и поддерживают рабочие контакты. Кроме того, у крымских компаний есть возможность участвовать в послевоенном восстановлении САР.

«Крупные российские корпорации идут в Сирию не все, потому что это санкционная страна. А нашим компаниям бояться нечего — мы тоже в таком же положении, под санкциями», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Также, по словам заместитель председателя Совета министров Крыма, российский регион благодаря Сирии может реализовать проекты по импорту товаров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что накануне Георгий Мурадов заявил, что транспортировка через Крым иранской нефти, перевозка которой по прежним путям стала затруднительной для Тегерана из-за санкций, могла бы стать одним и направлений сотрудничества республики и ближневосточной страны.