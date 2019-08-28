Клишас заявил о необходимости идентификации пользователей Сети для борьбы с преступлениями

Москва, 28 августа. Деанонимизация пользователей Интернета позволит снизить уровень преступности в Сети. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

По мнению сенатора, идентификация пользователей создаст условия для пресечения противоправных действий в Интернете. Клишас подчеркнул, что эксперты прогнозируют рост уровня преступности в Сети. Именно поэтому, как отметил сенатор, необходимо решать вопрос деанонимизации интернет-пользователей.

«Анонимность позволяет сегодня действовать безнаказанно», — заявил Клишас.

По словам сенатора, решить данную проблему и повысить раскрываемость преступлений, совершенных с использованием Сети позволит только идентификация пользователей Интернета. Клишас подчеркнул, что решение этого вопроса более актуально, чем внесение в законодательство дополнений, касающихся идентификации сотрудников правоохранительных органов, личность которых, по словам политика, может быть и так установлена, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Комментируя это предложение, сенатор Людмила Бокова подчеркнула, что заниматься нужно не деанонимизацией росгвардейцев, а «выводом из тени» пользователей соцсетей и Интернета в целом. По ее словам, число преступлений, совершаемых в Сети анонимными лицами, демонстрирует пугающий рост.