Москва, 28 августа. Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «российская агрессия» и укрепление позиций Китая, говорится в докладе Центра американского прогресса.

В США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая. По мнению американских экспертов, если Вашингтон продолжит участие в «бессрочной» войне, он не сможет «сдерживать» Москву и Пекин. Как пишет RT, специалисты считают, что исламская республика больше не является важной проблемой для США. В центре пояснили, что сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских солдат. Эксперты назвали это крупнейшим развертыванием войск Соединенных Штатов в мире. Ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли рассказал о российской и китайской «угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Мнением военный чиновник поделился на ежегодном форуме по безопасности в Аспене.

«В краткосрочной перспективе это Россия», — ответил директор разведывательного управления на вопрос о том, кого он считает опаснее для США — Москву или Пекин.

Эшли подчеркнул, что страна может реагировать непредсказуемым образом, если ее «припереть к стенке». По мнению генерал-лейтенанта, это утверждение вполне применимо к России. Директор разведывательного управления также напомнил про ядерный потенциал РФ.

«Кроме того, несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — заключил Эшли.

Ранее на форуме в Аспене глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон заявил, что США обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере. Дэвидсон обратил внимание на активное развитие российского военного присутствия на Дальнем Востоке. Он отметил, что баллистические ракеты и подлодки России на Дальнем Востоке являются «угрозой самому существованию США». Кроме того, Дэвидсон выразил опасения в связи с «усилением оперативного сотрудничества между Россией и Китаем». В качестве примера адмирал привел китайское участие в учениях Минобороны РФ «Восток-2018». Дэвидсон также напомнил, что Пекин промолчал, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над Тайванем.

Государственный секретарь США Майк Помпео допустил в адрес России более резкие высказывания, сообщает Газета.ru. Глава дипломатического ведомства назвал Москву «забиякой», но подчеркнул, что считает Китай большей угрозой для Соединенных Штатов.

Кроме того, США считают, что предназначенные для диагностики космических аппаратов российские опознавательные спутники имеют двойное военно-гражданское назначение. Об этом говорится в докладе американской военной разведки, который был обнародован в понедельник.

В документе сообщается об угрозе из космоса для США, которая якобы исходит от России. В нем содержатся сведения, что Россия продолжает исследовать и разрабатывать сложные орбитальные системы. По мнению американских экспертов, они могут иметь двойное назначение. К примеру, опознавательные и обслуживающие спутники способны подлетать на близкое расстояние к другим спутникам для обследования или починки дефектов. Американские специалисты подчеркнули, что та же самая технология может использоваться для сближения со спутниками других стран и нападения на них.

Разведывательное управление министерства обороны США добавило, что в 2017 году Москва якобы развернула опознавательный спутник, но «поведение этого спутника не соответствует орбитальным опознавательным целям». Американская сторона добавила, что космос важен для военных доктрин России и Китая, так как оба государства имеют «энергичные и располагающие большим потенциалом» космические подразделения, включая космическую разведку.

В Сети ответили на заявления Вашингтона об угрозе в космосе со стороны РФ. По словам пользователей, «США боятся России больше инопланетян».

Москва неоднократно заявляла, что не представляет угроз для других государств.