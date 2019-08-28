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Первые поставки фруктов из Сирии пришли в Крым

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Первые поставки фруктов из Сирии пришли в Крым

Симферополь, 28 августа. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что на полуостров пришли первые поставки черешни и апельсинов из Сирии. 

Постпред подчеркнул, что речь идет не только о поставках в Крым, но и об импорте на российский рынок в целом, передал ТАСС. 

«Речь идет не только о поставках в Крым, речь идет об импорте для российского рынка. Сирия может поставлять те субтропические фрукты, которые у нас не производятся — апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, памело, орехи, ранние овощи и другое. Первые такие товары уже поступали на крымский, российский рынок — апельсины и ранняя черешня», — рассказал Мурадов.

Мурадов отметил, что Сирийская Арабская Республика производит редкие для российских широт продукты в достаточных количествах для того, чтобы организовать их регулярный импорт в Россию.

Однако для обеспечения постоянных поставок сирийских субтропических фруктов, ягод и овощей необходимо сначала организовать стабильную систему перевозок.

Ранее стало известно, что власти Крыма планируют заключить с сирийским правительством соглашение о сотрудничестве в ряде отраслей народного хозяйства, где в числе прочего может быть определена возможность организации грузового сообщения. Документ о партнерстве может быть подписан в ходе работы 61-й Дамасской международной выставки.

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Источник: ТАСС
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