Автомобиль на большой скорости протаранил столб в Саратове, есть жертвы

Саратов, 28 августа. Автомобиль протаранил столб в Саратове, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, пострадавшая 14-летняя девочка доставлена в больницу. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 02.20 (01.20 по московскому времени) возле дома, расположенного по улице Огородная.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz C 180 превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб, в результате транспортное средство загорелось.

Жертвами аварии стали водитель и два пассажира, еще одна несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована с различными травмами.

В настоящее время личности погибших устанавливаются. По факту аварии инициирована проверка, причины и обстоятельства выясняются.

В прошедший вторник водитель Porsche врезался в фонарный столб на Трубной площади в Москве. К счастью, сообщал РИАМО, в результате ДТП никто не пострадал,